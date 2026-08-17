Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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17.08.2026 17:58:15
XETRA-Handel DAX schlussendlich in der Verlustzone
Der DAX bewegte sich am Abend auf rotem Terrain.
Zum Handelsende verlor der DAX im XETRA-Handel 0.27 Prozent auf 26’369.66 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.202 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0.189 Prozent fester bei 26’490.30 Punkten, nach 26’440.31 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26’358.89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’493.50 Zählern.
DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 17.07.2026, stand der DAX noch bei 24’830.98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, notierte der DAX bei 23’950.57 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der DAX einen Wert von 24’359.30 Punkten auf.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7.46 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’573.50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’863.81 Zähler.
Gewinner und Verlierer im DAX
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 1.76 Prozent auf 277.70 EUR), Siemens Energy (+ 1.29 Prozent auf 162.80 EUR), Daimler Truck (+ 1.18 Prozent auf 45.63 EUR), Rheinmetall (+ 1.00 Prozent auf 1’214.00 EUR) und Infineon (+ 0.39 Prozent auf 61.97 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Zalando (-3.47 Prozent auf 22.78 EUR), adidas (-3.14 Prozent auf 152.60 EUR), Scout24 (-2.88 Prozent auf 75.75 EUR), Beiersdorf (-2.66 Prozent auf 76.24 EUR) und Henkel vz (-1.94 Prozent auf 74.84 EUR).
Die teuersten Unternehmen im DAX
Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4’760’879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216.483 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7.36 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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