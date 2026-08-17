XETRA-Handel LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.49 Prozent schwächer bei 26’352.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’516.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’328.00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der LUS-DAX 24’816.00 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 23’830.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24’363.00 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7.27 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26’576.00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 1.76 Prozent auf 277.70 EUR), Siemens Energy (+ 1.29 Prozent auf 162.80 EUR), Daimler Truck (+ 1.18 Prozent auf 45.63 EUR), Rheinmetall (+ 1.00 Prozent auf 1’214.00 EUR) und Infineon (+ 0.39 Prozent auf 61.97 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Zalando (-3.47 Prozent auf 22.78 EUR), adidas (-3.14 Prozent auf 152.60 EUR), Scout24 (-2.88 Prozent auf 75.75 EUR), Beiersdorf (-2.66 Prozent auf 76.24 EUR) und Henkel vz (-1.94 Prozent auf 74.84 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. 4’760’879 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216.483 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7.36 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch