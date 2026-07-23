Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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Daimler Truck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Eine Marge von 8,4 Prozent auf dem nordamerikanischen Markt sei stark, schrieb Michael Aspinall in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Rechne man 2.000 Fahrzeuge mit ein, deren Auslieferung in das dritte Quartal verschoben worden sei, so hätte die Marge gar geschätzte 9 Prozent betragen./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
54.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.12 €
|
Abst. Kursziel*:
25.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.24%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
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