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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

16.65
CHF
-0.46
CHF
-2.68 %
13.08.2026
BRXC
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13.08.2026 20:00:23

Rolls-Royce Buy

Rolls-Royce
16.65 CHF -2.68%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1870 auf 2000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie passte am Donnerstag ihre Schätzungen für die Triebwerkhersteller MTU, Safran und Rolls-Royce infolge der starken Entwicklung im ersten Halbjahr an. Bei Rolls-Royce lobte sie die starke Margenentwicklung in allen Geschäftsbereichen. Für MTU erhöhte sie vor allem die Annahmen für den freien Cashflow. Bei Safran berücksichtigt sie die Anhebung der Prognose, bleibt aber hinsichtlich der Dynamik im Ersatzteilgeschäft im Jahr 2027 vorsichtig./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:25 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.25 £ 		Abst. Kursziel*:
31.15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.25 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
31.15%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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