Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rolls-Royce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1870 auf 2000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie passte am Donnerstag ihre Schätzungen für die Triebwerkhersteller MTU, Safran und Rolls-Royce infolge der starken Entwicklung im ersten Halbjahr an. Bei Rolls-Royce lobte sie die starke Margenentwicklung in allen Geschäftsbereichen. Für MTU erhöhte sie vor allem die Annahmen für den freien Cashflow. Bei Safran berücksichtigt sie die Anhebung der Prognose, bleibt aber hinsichtlich der Dynamik im Ersatzteilgeschäft im Jahr 2027 vorsichtig./ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.25 £
|
Abst. Kursziel*:
31.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.25 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.15%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
13.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gibt am Donnerstagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag stabil (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Mittwochmittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Rolls-Royce Plc
|16.65
|-2.68%
Aktuelle Aktienanalysen
|13.08.26
|
JP Morgan Chase & Co.
Vincorion Overweight
|13.08.26
|
JP Morgan Chase & Co.
Hapag-Lloyd Underweight
|13.08.26
|
Jefferies & Company Inc.
SAFRAN Hold
|13.08.26
|
Jefferies & Company Inc.
MTU Aero Engines Buy
|13.08.26
|
Jefferies & Company Inc.
Rolls-Royce Buy
|13.08.26
|
JP Morgan Chase & Co.
A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|13.08.26
|
Jefferies & Company Inc.
SMA Solar Buy