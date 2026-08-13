Vincorion Aktie 154528992 / DE000VNC0014
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13.08.2026
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13.08.2026 21:09:42
Vincorion Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vincorion von 23,50 auf 27,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David H Perry erhöhte am Donnerstag seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2026 bis 2030 um jährlich 10 Prozent. Das erste Halbjahr sei sehr stark ausgefallen./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 19:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: Vincorion Overweight
|
Unternehmen:
Vincorion
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21.83 €
|
Abst. Kursziel*:
23.68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
21.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.05%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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