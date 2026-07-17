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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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17.07.2026 14:48:14

Daimler Truck Buy

Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. In Hinblick auf die Abgasnorm EPA27 gehöre der Lkw-Hersteller zu den am besten positionierten Unternehmen der Branche, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Sektor-Studie./mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:39 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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28.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42.17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
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