Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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07.04.2026 07:28:49
Continental Hold
Continental
57.74 CHF 0.26%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Hold" belassen. Das Reifengeschäft dürfte sich mit Blick auf das erste Quartal robust entwickelt haben, schrieb Michael Filatov in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die makro-ökonomischen Herausforderungen stünden im Fokus./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Hold
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
69.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
62.56 €
|
Abst. Kursziel*:
10.29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
62.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.22%
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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