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07.04.2026 07:28:49

Continental Hold

Continental
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Hold" belassen. Das Reifengeschäft dürfte sich mit Blick auf das erste Quartal robust entwickelt haben, schrieb Michael Filatov in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die makro-ökonomischen Herausforderungen stünden im Fokus./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Continental AG Hold
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
69.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
62.56 € 		Abst. Kursziel*:
10.29%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
62.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.22%
Analyst Name::
Michael Filatov 		KGV*:
-
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07:28 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.26 Continental Buy UBS AG
02.04.26 Continental Buy Deutsche Bank AG
02.04.26 Continental Market-Perform Bernstein Research
02.04.26 Continental Equal Weight Barclays Capital
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