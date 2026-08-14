Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags

Um 15:55 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.17 Prozent stärker bei 26’455.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26’387.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’541.00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 25’040.00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 24’314.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24’425.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7.69 Prozent. Bei 26’576.00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 3.76 Prozent auf 181.98 EUR), Scout24 (+ 3.55 Prozent auf 78.80 EUR), Rheinmetall (+ 2.71 Prozent auf 1’196.20 EUR), Hannover Rück (+ 1.93 Prozent auf 254.00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.49 Prozent auf 518.00 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil EON SE (-3.62 Prozent auf 17.59 EUR), Merck (-2.51 Prozent auf 136.00 EUR), Vonovia SE (-1.62 Prozent auf 20.66 EUR), Continental (-1.48 Prozent auf 69.42 EUR) und Zalando (-0.88 Prozent auf 23.77 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 10’216’831 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 214.920 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch