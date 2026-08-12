DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Continental-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 50.86 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19.663 Continental-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 68.84 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’353.57 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’353.57 EUR, was einer positiven Performance von 35.36 Prozent entspricht.

Continental wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.61 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch