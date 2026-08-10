Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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10.08.2026 09:28:13
XETRA-Handel: DAX zum Start mit Gewinnen
Der DAX hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.
Der DAX springt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.07 Prozent auf 26’338.72 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.198 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.156 Prozent auf 26’360.44 Punkte an der Kurstafel, nach 26’319.45 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’383.54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26’332.33 Punkten.
So bewegt sich der DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der DAX mit 25’067.09 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Wert von 24’338.63 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, lag der DAX bei 24’162.86 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7.33 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26’445.18 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 2.26 Prozent auf 37.29 EUR), Siemens Energy (+ 1.81 Prozent auf 156.32 EUR), Infineon (+ 1.66 Prozent auf 63.11 EUR), Allianz (+ 1.59 Prozent auf 440.40 EUR) und Merck (+ 1.11 Prozent auf 145.25 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.32 Prozent auf 508.60 EUR), Brenntag SE (-0.97 Prozent auf 63.46 EUR), Beiersdorf (-0.96 Prozent auf 80.42 EUR), Continental (-0.85 Prozent auf 67.72 EUR) und Hannover Rück (-0.79 Prozent auf 251.60 EUR).
Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 215’917 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im DAX mit 213.282 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus
Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.16 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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