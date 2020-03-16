Continental Aktie 327800 / DE0005439004
64.31CHF
-59.99CHF
-48.26 %
16.03.2020
SWX
07.11.2025 09:45:42
Continental Underperform
Continental
62.42 CHF 0.03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin lobte am Donnerstagabend die Geschäftsentwicklung des Reifenherstellers. Allerdings seien die Aktien recht hoch bewertet und der geplante Verkauf von ContiTech könnte enttäuschen. Langfristig seien Reifenaktien eine gute Wahl, allerdings gebe es bessere Möglichkeiten im Sektor./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:03 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Continental AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
66.48 €
Abst. Kursziel*:
-24.79%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
67.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
-25.37%
Analyst Name::
Harry Martin
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
