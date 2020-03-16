Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Continental Aktie 327800 / DE0005439004

64.31
CHF
-59.99
CHF
-48.26 %
16.03.2020
SWX
05.11.2025 07:33:03

Continental Underperform

Continental
62.09 CHF 1.06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin erklärte am Dienstagabend, warum er davon ausgeht, dass etablierte Qualitätsanbieter wie Michelin oder Bridgestone im Reifensektor einen Vorsprung haben dürften. Der technologische Vorsprung dürfte im nächsten Jahrzehnt bestehen bleiben, doch Herausforderer aus China dürften in großem Umfang Marktanteile abnehmen. Michelin ist sein Favorit in Erwartung einer Margensteigerung, während er Continental meidet wegen der Bewertung./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Underperform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
66.08 € 		Abst. Kursziel*:
-24.33%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
66.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-25.13%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

