Continental Aktie 327800 / DE0005439004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Continental Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin erklärte am Dienstagabend, warum er davon ausgeht, dass etablierte Qualitätsanbieter wie Michelin oder Bridgestone im Reifensektor einen Vorsprung haben dürften. Der technologische Vorsprung dürfte im nächsten Jahrzehnt bestehen bleiben, doch Herausforderer aus China dürften in großem Umfang Marktanteile abnehmen. Michelin ist sein Favorit in Erwartung einer Margensteigerung, während er Continental meidet wegen der Bewertung./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Underperform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
66.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-24.33%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
66.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-25.13%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
03.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächelt zum Start (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
29.10.25
|DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
27.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Continental AG
|08:04
|Continental Buy
|UBS AG
|07:33
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|08:04
|Continental Buy
|UBS AG
|07:33
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|08:04
|Continental Buy
|UBS AG
|17.10.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|07:33
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|64.31
|-48.26%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:24
|
RBC Capital Markets
AUTO1 Outperform
|08:19
|
Bernstein Research
GSK Outperform
|08:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Vonovia Overweight
|08:13
|
JP Morgan Chase & Co.
BMW Overweight
|08:04
|
UBS AG
Continental Buy
|08:01
|
UBS AG
Nemetschek Neutral
|07:57
|
Barclays Capital
AIXTRON Overweight