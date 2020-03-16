Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.03.2020 
Continental Aktie 327800 / DE0005439004

64.31
CHF
-59.99
CHF
-48.26 %
16.03.2020
SWX
06.11.2025 09:45:29

Continental Underperform

Continental
62.00 CHF -0.13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Nach den bereits bekannten, positiven Eckdaten attestierte Analyst Harry Martin dem zukünftig reinen Reifenhersteller ein drittes Quartal im erwarteten Rahmen. Gleiches gelte für den bestätigten Jahresausblick, wobei der Konsens bereits in der Mitte der Zielspanne liege, schrieb er am Donnerstag./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Underperform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
66.84 € 		Abst. Kursziel*:
-25.19%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
66.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-24.99%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

