Continental 62.00 CHF -0.13% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Nach den bereits bekannten, positiven Eckdaten attestierte Analyst Harry Martin dem zukünftig reinen Reifenhersteller ein drittes Quartal im erwarteten Rahmen. Gleiches gelte für den bestätigten Jahresausblick, wobei der Konsens bereits in der Mitte der Zielspanne liege, schrieb er am Donnerstag./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.