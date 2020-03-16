Continental Aktie 327800 / DE0005439004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Continental Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Nach den bereits bekannten, positiven Eckdaten attestierte Analyst Harry Martin dem zukünftig reinen Reifenhersteller ein drittes Quartal im erwarteten Rahmen. Gleiches gelte für den bestätigten Jahresausblick, wobei der Konsens bereits in der Mitte der Zielspanne liege, schrieb er am Donnerstag./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Underperform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
66.84 €
|
Abst. Kursziel*:
-25.19%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
66.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24.99%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
05.11.25
|DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Continental-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.11.25
|DAX aktuell: DAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
31.10.25