Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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Continental Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Analyst Harry Martin wies am Dienstag in einer ersten Einschätzung darauf hin, dass der Reifenhersteller die Jahresziele nach einem guten Jahresviertel nicht erhöht, sondern lediglich bestätigt habe. Viele Investoren hätten mit optimistischeren Zielvorgaben gerechnet./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
70.72 €
|
Abst. Kursziel*:
3.22%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
70.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.19%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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31.07.26