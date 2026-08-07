Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Jose M Asumendi passte in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung seine Schätzungen für den Reifenhersteller an. Dabei berücksichtigte er die bilanzielle Herauslösung der Kautschuk- und Kunststoff-Tochter Contitech aus dem Konzern./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Overweight
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
68.80 €
|
Abst. Kursziel*:
13.37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.04%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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