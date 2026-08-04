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Continental Aktie 327800 / DE0005439004

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04.08.2026 19:31:40

Continental Buy

Continental
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal sei stark gewesen, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings werde der Reifenhersteller in der zweiten Jahreshälfte mit Gegenwind konfrontiert, sodass der Ausblick für das fortgeführte Geschäft in diesem Jahr unverändert bleibe./tih/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 13:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
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19:31 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
12:37 Continental Buy UBS AG
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