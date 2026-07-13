Continental Aktie 327800 / DE0005439004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Continental Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Market-Perform" belassen. Vor der Quartalsberichtssaison der europäischen Reifenhersteller sieht Harry Martin deren Aktien weiter als ein Muss in den Depots der Anleger. Daran änderten auch seine Erwartungen für die Volumina nichts, die er an die schwächeren jüngsten Branchendaten und den zu erwartenden Gegenwind seitens der Rohstoffkosten im zweiten Halbjahr angepasst habe, betonte er am Freitag in seinem Ausblick. Denn beim letzten größeren Kostenanstieg seien die Papiere überdurchschnittlich gelaufen und hätten Spitzenbewertungen erreicht. Martin empfiehlt Michelin, Pirelli und Bridgestone weiter mit "Outperform". Bei Continental sieht er indes Risiken und das verbleibende Reifengeschäft mit einem kleinen Aufschlag gegenüber Michelin angemessen bewertet./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
72.70 €
|
Abst. Kursziel*:
0.41%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
72.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.30%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|13:03
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13:02
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13:03
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13:02
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.07.26
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13:03
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13:02
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|67.00
|1.70%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:35
|
DZ BANK
Sixt Kaufen
|14:35
|
Bernstein Research
T-Mobile US Market-Perform
|14:28
|
Jefferies & Company Inc.
Schaeffler Buy
|13:24
|
UBS AG
United Internet Buy
|13:23
|
UBS AG
1&1 Neutral
|13:23
|
UBS AG
freenet Neutral
|13:16
|
UBS AG
Vodafone Group Sell