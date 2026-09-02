Continental Aktie 327800 / DE0005439004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Continental Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Als nun reiner Reifenhersteller habe das Unternehmen zusätzliche Finanzkennziffern veröffentlicht, schrieb David Lesne am Dienstag. Verbesserte Transparenz sollte die Führungsrolle in der Branche bei den Erträgen stärker sichtbar machen und helfen, den Bewertungsrückstand auf europäische Konkurrenten aufzuholen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69.72 €
|
Abst. Kursziel*:
29.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.16%
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:24
|Continental-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Overweight für Continental-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Wie Experten die Continental-Aktie im August einstuften (finanzen.net)
|
31.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Continental AG
|08:33
|Continental Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|Continental Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|Continental Buy
|UBS AG
|01.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|65.22
|-0.40%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:51
|
UBS AG
HUGO BOSS Neutral
|08:41
|
Deutsche Bank AG
BMW Buy
|08:33
|
UBS AG
Continental Buy
|08:27
|
UBS AG
Nestlé Neutral
|08:27
|
JP Morgan Chase & Co.
Nestlé Neutral
|08:25
|
Barclays Capital
PUMA Equal Weight
|07:29
|
Goldman Sachs Group Inc.
Deutsche Bank Buy