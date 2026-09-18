Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Minus von 1.37 Prozent auf 25’289.00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’832.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’279.00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26’135.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25’095.00 Punkten auf. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 23’711.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.94 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’616.00 Punkte. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 2.68 Prozent auf 55.86 EUR), HOCHTIEF (+ 0.76 Prozent auf 395.40 EUR), adidas (-0.11 Prozent auf 142.25 EUR), RWE (-0.30 Prozent auf 60.44 EUR) und Fresenius SE (-0.42 Prozent auf 45.92 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-5.58 Prozent auf 76.52 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4.76 Prozent auf 44.00 EUR), Continental (-4.50 Prozent auf 67.56 EUR), BMW (-4.46 Prozent auf 60.40 EUR) und Deutsche Telekom (-4.20 Prozent auf 27.11 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 24’609’153 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 215.328 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.75 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch