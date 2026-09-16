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DAX im Blick 16.09.2026 15:58:16

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX klettert am Mittwochnachmittag

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX klettert am Mittwochnachmittag

Das macht der DAX am Mittwochnachmittag.

Rheinmetall
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Am Mittwoch notiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.30 Prozent höher bei 25’478.73 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.120 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0.448 Prozent stärker bei 25’515.96 Punkten, nach 25’402.28 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’361.70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25’524.04 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 0.078 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 26’440.31 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, lag der DAX noch bei 24’910.41 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, bei 23’329.24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3.83 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell HOCHTIEF (+ 2.91 Prozent auf 389.00 EUR), Continental (+ 2.25 Prozent auf 70.10 EUR), RWE (+ 2.20 Prozent auf 59.56 EUR), Symrise (+ 1.97 Prozent auf 91.16 EUR) und Siemens Energy (+ 1.65 Prozent auf 135.20 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-2.27 Prozent auf 79.18 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.07 Prozent auf 45.60 EUR), Commerzbank (-1.91 Prozent auf 41.66 EUR), Zalando (-0.92 Prozent auf 21.55 EUR) und Rheinmetall (-0.84 Prozent auf 1’020.00 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’347’967 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 214.981 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.80 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.10 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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