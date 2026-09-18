LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht am Mittag Verluste

Der LUS-DAX verliert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr 0.49 Prozent auf 25’514.00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’832.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’513.00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 26’135.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25’095.00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 18.09.2025, einen Wert von 23’711.00 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.86 Prozent zu. 26’616.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 3.31 Prozent auf 56.20 EUR), HOCHTIEF (+ 0.76 Prozent auf 395.40 EUR), Rheinmetall (+ 0.75 Prozent auf 1’023.80 EUR), QIAGEN (+ 0.53 Prozent auf 38.81 EUR) und Airbus SE (+ 0.48 Prozent auf 196.52 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Deutsche Telekom (-4.24 Prozent auf 27.10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.12 Prozent auf 79.32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.76 Prozent auf 45.38 EUR), Allianz (-1.64 Prozent auf 443.70 EUR) und Continental (-1.61 Prozent auf 69.60 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4’640’790 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 215.328 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch