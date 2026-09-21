Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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21.09.2026 13:28:45
UBS AG gibt Continental-Aktie Buy
UBS AG hat die Continental-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" belassen. Die Papiere des Sportwagenbauers Porsche AG bleiben nach Unternehmensbesuchen, Modellpräsentationen und Testfahrten in der Branche der Top-Favorit von Analyst Patrick Hummel, wie er am Montag schrieb. Daneben empfiehlt er noch Continental und Sixt zum Kauf. Grundsätzlich ist er optimistischer für Zulieferer als für Autokonzerne, und dabei vor allem für Reifenhersteller.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 13:04 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2.3 Prozent auf 69.14 EUR. Bisher wurden via XETRA 126’154 Continental-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 6.2 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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