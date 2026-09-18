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DAX-Kursverlauf 18.09.2026 12:26:16

Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt mittags ab

Börse Frankfurt in Rot: DAX sackt mittags ab

Der DAX verliert derzeit an Boden.

Allianz
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Am Freitag tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.68 Prozent schwächer bei 25’541.30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.126 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.468 Prozent auf 25’596.46 Punkte an der Kurstafel, nach 25’716.71 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’656.22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’519.17 Punkten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 0.167 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 26’128.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der DAX bei 25’026.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23’674.53 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4.08 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 3.31 Prozent auf 56.20 EUR), HOCHTIEF (+ 0.76 Prozent auf 395.40 EUR), Rheinmetall (+ 0.75 Prozent auf 1’023.80 EUR), QIAGEN (+ 0.53 Prozent auf 38.81 EUR) und Airbus SE (+ 0.48 Prozent auf 196.52 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Deutsche Telekom (-4.24 Prozent auf 27.10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2.12 Prozent auf 79.32 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.76 Prozent auf 45.38 EUR), Allianz (-1.64 Prozent auf 443.70 EUR) und Continental (-1.61 Prozent auf 69.60 EUR).

Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4’640’790 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 215.328 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.75 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.13 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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