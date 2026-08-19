Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’381 0.0%  SPI 20’214 0.0%  Dow 53’463 0.2%  DAX 26’002 -0.3%  Euro 0.9342 0.3%  EStoxx50 6’439 -0.1%  Gold 4’491 -0.7%  Bitcoin 55’709 0.9%  Dollar 0.7992 0.2%  Öl 93.1 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Moderna44811242Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktie im Minus: freenet will Waipu-TV wohl vollständig übernehmen
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Pretium Real Estate Fund stärkt Kapitalbasis im Halbjahr weiter - Aktie im Fokus
Daimler Truck-Aktie im Fokus: Weltweiter Absatz von E-Lkw und -Bussen 2025 fast verdoppelt
Centiel-Aktie zieht zweistellig an: Konzern wächst im ersten Semester kräftig
Suche...
Plus500 Depot

Continental Aktie 327800 / DE0005439004

63.44
CHF
-0.78
CHF
-1.21 %
09:25:23
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.08.2026 06:43:33

Continental Overweight

Continental
63.75 CHF 1.98%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi passte seine Schätzungen für Europas Reifenbranche am Mittwoch vor allem an die jüngsten monatlichen Absatzzahlen an. Bei Michelin votiert er nun ebenfalls mit "Overweight". Von Conti bleibt Asumendi weiter überzeugt angesichts einer robusten Profitabilität im Reifengeschäft. Eine gute Preis- und Produktmischung und eine günstigere Währungsentwicklung hälfen dem Konzern gegen den anhaltenden Rohstoffpreis-Gegenwind, so Asumendi./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
67.26 € 		Abst. Kursziel*:
15.97%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
68.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.30%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Continental AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06:43 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.08.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Continental Buy UBS AG
04.08.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen