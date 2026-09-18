RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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18.09.2026 17:58:15
Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer
Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitag zum Handelsende.
Zum Handelsschluss notierte der DAX im XETRA-Handel 1.63 Prozent leichter bei 25’296.44 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2.126 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.468 Prozent leichter bei 25’596.46 Punkten in den Freitagshandel, nach 25’716.71 Punkten am Vortag.
Bei 25’285.90 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25’656.22 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 0.793 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26’128.36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, stand der DAX noch bei 25’026.80 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Wert von 23’674.53 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3.09 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 2.68 Prozent auf 55.86 EUR), HOCHTIEF (+ 0.76 Prozent auf 395.40 EUR), adidas (-0.11 Prozent auf 142.25 EUR), RWE (-0.30 Prozent auf 60.44 EUR) und Fresenius SE (-0.42 Prozent auf 45.92 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Volkswagen (VW) vz (-5.58 Prozent auf 76.52 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4.76 Prozent auf 44.00 EUR), Continental (-4.50 Prozent auf 67.56 EUR), BMW (-4.46 Prozent auf 60.40 EUR) und Deutsche Telekom (-4.20 Prozent auf 27.11 EUR).
DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 24’609’153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 215.328 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf
Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.13 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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