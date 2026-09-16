Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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16.09.2026 15:58:16
Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell
Der LUS-DAX performt am Mittwochnachmittag positiv.
Um 15:56 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.24 Prozent auf 25’504.00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25’524.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’355.00 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 26’456.00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 24’756.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23’407.00 Punkten auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.82 Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit HOCHTIEF (+ 2.91 Prozent auf 389.00 EUR), Continental (+ 2.25 Prozent auf 70.10 EUR), RWE (+ 2.20 Prozent auf 59.56 EUR), Symrise (+ 1.97 Prozent auf 91.16 EUR) und Siemens Energy (+ 1.65 Prozent auf 135.20 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Volkswagen (VW) vz (-2.27 Prozent auf 79.18 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.07 Prozent auf 45.60 EUR), Commerzbank (-1.91 Prozent auf 41.66 EUR), Zalando (-0.92 Prozent auf 21.55 EUR) und Rheinmetall (-0.84 Prozent auf 1’020.00 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’347’967 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214.981 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.10 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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