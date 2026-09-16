DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Continental-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Continental-Aktie an diesem Tag bei 72.14 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.386 Continental-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (68.56 EUR), wäre die Investition nun 95.04 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 95.04 EUR entspricht einer negativen Performance von 4.96 Prozent.

Continental markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13.92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch