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Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

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11.08.2026 08:51:57

Carl Zeiss Meditec Sell

Carl Zeiss Meditec
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 25,00 auf 22,60 Euro gesenkt. Für das Optoelektronik-Unternehmen sehe er zunehmende Risiken mit Blick auf den im China-Geschäft erwirtschafteten Anteil von 25 Prozent des Konzernumsatzes, die in China erzielt werden, schrieb Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürften die Bereiche Diagnostics und Augenchirurgie (DORC) einem stärkeren Wettbewerbsdruck ausgesetzt sein. Deshalb prognostiziere er eine langsamere Erholung der Gewinne bis 2029 als vom Markt erwartet und vom Unternehmen angepeilt./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sell
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
22.60 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
29.42 € 		Abst. Kursziel*:
-23.18%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
31.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-27.38%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
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11:08 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
08:51 Carl Zeiss Meditec Sell UBS AG
10.08.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
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