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11.08.2026 17:58:11
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus
Der TecDAX notierte heute im Plus.
Der TecDAX kletterte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0.56 Prozent auf 4’090.29 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 566.690 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0.125 Prozent stärker bei 4’072.52 Punkten, nach 4’067.42 Punkten am Vortag.
Bei 4’118.83 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4’063.67 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 3’838.42 Punkten auf. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 3’766.36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3’768.62 Punkte.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.86 Prozent zu. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell PVA TePla (+ 5.18 Prozent auf 31.70 EUR), AIXTRON SE (+ 3.95 Prozent auf 42.07 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3.60 Prozent auf 31.08 EUR), Siltronic (+ 3.20 Prozent auf 79.00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.39 Prozent auf 79.15 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen CANCOM SE (-6.24 Prozent auf 22.55 EUR), QIAGEN (-3.58 Prozent auf 37.08 EUR), Nemetschek SE (-2.05 Prozent auf 59.65 EUR), Bechtle (-1.69 Prozent auf 36.00 EUR) und HENSOLDT (-1.67 Prozent auf 90.50 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 4’349’655 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 205.401 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
TecDAX-Fundamentaldaten
Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.63 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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