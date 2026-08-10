Carl Zeiss Meditec 29.09 CHF 3.39% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das operative Umfeld des Optoelektronik-Unternehmens erscheine schwierig und berge Risiken für das mittelfristige Profitabilitätsziel, schrieb Jonathon Unwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine mögliche Erholung im China-Geschäft könne jedoch Aufwärtspotenzial bieten./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.