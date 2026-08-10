Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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Carl Zeiss Meditec Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das operative Umfeld des Optoelektronik-Unternehmens erscheine schwierig und berge Risiken für das mittelfristige Profitabilitätsziel, schrieb Jonathon Unwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine mögliche Erholung im China-Geschäft könne jedoch Aufwärtspotenzial bieten./rob/edh/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
29.78 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.34%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
31.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.24%
|
Analyst Name::
Jonathon Unwin
|
KGV*:
-
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