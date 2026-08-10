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Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

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11.08.2026 11:08:17

Carl Zeiss Meditec Equal Weight

Carl Zeiss Meditec
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das operative Umfeld des Optoelektronik-Unternehmens erscheine schwierig und berge Risiken für das mittelfristige Profitabilitätsziel, schrieb Jonathon Unwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine mögliche Erholung im China-Geschäft könne jedoch Aufwärtspotenzial bieten./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Equal Weight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
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-9.34%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
31.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.24%
Analyst Name::
Jonathon Unwin 		KGV*:
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11:08 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
08:51 Carl Zeiss Meditec Sell UBS AG
10.08.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
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