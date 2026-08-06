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Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

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10.08.2026 10:48:36

Carl Zeiss Meditec Neutral

Carl Zeiss Meditec
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Freitag an einen durchwachsenen Quartalsbericht an./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 14:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
27.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
29.36 € 		Abst. Kursziel*:
-8.04%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
30.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.12%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
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10:48 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
06.08.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
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