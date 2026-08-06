Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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10.08.2026 10:48:36
Carl Zeiss Meditec Neutral
Carl Zeiss Meditec
27.95 CHF 0.49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Freitag an einen durchwachsenen Quartalsbericht an./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 14:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
29.36 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.04%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
30.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.12%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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