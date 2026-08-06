PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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06.08.2026 17:58:16
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone
Der TecDAX gewann am Donnerstag an Wert.
Der TecDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1.47 Prozent höher bei 4’004.62 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 548.971 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.321 Prozent fester bei 3’959.38 Punkten in den Handel, nach 3’946.73 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’959.38 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’012.86 Zählern.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 3.79 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3’912.53 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 3’810.45 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’771.99 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.49 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 6.31 Prozent auf 29.15 EUR), Nordex (+ 4.14 Prozent auf 39.70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3.45 Prozent auf 29.98 EUR), HENSOLDT (+ 3.29 Prozent auf 90.36 EUR) und United Internet (+ 3.06 Prozent auf 23.56 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil PVA TePla (-13.33 Prozent auf 29.90 EUR), IONOS (-5.63 Prozent auf 30.20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.24 Prozent auf 29.30 EUR), Elmos Semiconductor (-2.02 Prozent auf 145.40 EUR) und Ottobock (-1.90 Prozent auf 56.90 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 11’922’322 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 193.190 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.43 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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