NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Das China-Geschäft dürfte erneut auf den Umsatz des Medizintechnik-Unternehmens gedrückt haben, schrieb David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er rechnet nun mit einem organischen Wachstum von minus 2,3 (bisher minus 1,6) Prozent. Dennoch habe er seine Margenprognose angehoben, da er sie zuvor zu niedrig angesetzt habe./rob/edh/mis;