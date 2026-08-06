Börse Frankfurt in Grün: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester

Letztendlich schloss der SDAX am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0.12 Prozent) bei 18’576.73 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 90.100 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0.015 Prozent tiefer bei 18’551.11 Punkten, nach 18’553.91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’634.94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’516.93 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0.627 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’539.47 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 06.05.2026, einen Wert von 18’348.10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17’020.72 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7.04 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Punkte.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell 1&1 (+ 6.50 Prozent auf 20.00 EUR), GFT SE (+ 6.40 Prozent auf 24.95 EUR), KSB SE (+ 6.22 Prozent auf 905.00 EUR), Springer Nature (+ 5.40 Prozent auf 19.92 EUR) und secunet Security Networks (+ 5.12 Prozent auf 188.80 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen PVA TePla (-13.33 Prozent auf 29.90 EUR), Dürr (-3.76 Prozent auf 17.92 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.24 Prozent auf 29.30 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.58 Prozent auf 62.25 EUR) und JOST Werke (-2.09 Prozent auf 56.30 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 674’518 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Springer Nature mit 3.703 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch