Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursverlauf
|
06.08.2026 17:58:16
Börse Frankfurt in Grün: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester
Zum Handelsschluss hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.
Letztendlich schloss der SDAX am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0.12 Prozent) bei 18’576.73 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 90.100 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0.015 Prozent tiefer bei 18’551.11 Punkten, nach 18’553.91 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’634.94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’516.93 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 0.627 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’539.47 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 06.05.2026, einen Wert von 18’348.10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17’020.72 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7.04 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Punkte.
SDAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell 1&1 (+ 6.50 Prozent auf 20.00 EUR), GFT SE (+ 6.40 Prozent auf 24.95 EUR), KSB SE (+ 6.22 Prozent auf 905.00 EUR), Springer Nature (+ 5.40 Prozent auf 19.92 EUR) und secunet Security Networks (+ 5.12 Prozent auf 188.80 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen PVA TePla (-13.33 Prozent auf 29.90 EUR), Dürr (-3.76 Prozent auf 17.92 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.24 Prozent auf 29.30 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.58 Prozent auf 62.25 EUR) und JOST Werke (-2.09 Prozent auf 56.30 EUR).
SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SDAX weist die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 674’518 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Springer Nature mit 3.703 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien
Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
06.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Mittag fester (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
06.08.26
|TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
06.08.26
|EQS-News: Carl Zeiss Meditec mit währungsbereinigt stabiler Umsatzentwicklung nach neun Monaten 2025/26 (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-News: Carl Zeiss Meditec with stable revenue development on a currency-adjusted basis after nine months of 2025/26 (EQS Group)
|
05.08.26
|XETRA-Handel TecDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)