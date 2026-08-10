Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Am Montag verbucht der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0.50 Prozent auf 4’089.27 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 566.343 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.329 Prozent höher bei 4’082.18 Punkten in den Handel, nach 4’068.78 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 4’082.18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’093.64 Punkten lag.

TecDAX seit Beginn Jahr

Der TecDAX wies vor einem Monat, am 10.07.2026, einen Wert von 3’838.42 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3’779.72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’775.37 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.83 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 4.93 Prozent auf 153.20 EUR), PVA TePla (+ 4.79 Prozent auf 31.50 EUR), QIAGEN (+ 2.26 Prozent auf 37.29 EUR), Siltronic (+ 1.92 Prozent auf 79.65 EUR) und JENOPTIK (+ 1.89 Prozent auf 39.86 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.38 Prozent auf 82.05 EUR), CANCOM SE (-1.00 Prozent auf 24.65 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0.87 Prozent auf 29.64 EUR), IONOS (-0.81 Prozent auf 31.86 EUR) und Siemens Healthineers (-0.61 Prozent auf 39.27 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 139’313 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 205.401 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 8.36 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch