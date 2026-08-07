Carl Zeiss Meditec 27.81 CHF 1.84% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 21,70 auf 18,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Es sei vorerst schwierig, das Licht am Ende des Tunnels auszumachen, schrieb David Adlington am Donnerstag im Resümee zum Quartalsbericht des Medizintechnik-Unternehmens./rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 21:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.