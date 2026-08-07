Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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07.08.2026
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07.08.2026 06:41:03
Carl Zeiss Meditec Underweight
Carl Zeiss Meditec
27.81 CHF 1.84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 21,70 auf 18,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Es sei vorerst schwierig, das Licht am Ende des Tunnels auszumachen, schrieb David Adlington am Donnerstag im Resümee zum Quartalsbericht des Medizintechnik-Unternehmens./rob/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 21:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.10 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
29.84 €
|
Abst. Kursziel*:
-39.34%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
30.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-39.67%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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