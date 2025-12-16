Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

37.10
CHF
0.42
CHF
1.15 %
10:44:35
SWX
17.12.2025 10:08:39

Carl Zeiss Meditec Buy

Carl Zeiss Meditec
37.20 CHF -1.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 60 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem am Dienstag erschienenen Resümee des jüngsten Quartalsberichts des Jenaer Medizintechnikkonzerns kappte Analyst Richard Felton seine Ergebnisschätzungen. Diese sinken bis 2028 um bis zu 9 Prozent./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Buy
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.98 € 		Abst. Kursziel*:
35.07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.61%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

16.12.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
16.12.25 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
15.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
15.12.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
