Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
37.10CHF
0.42CHF
1.15 %
10:44:35
SWX
17.12.2025 10:08:39
Carl Zeiss Meditec Buy
Carl Zeiss Meditec
37.20 CHF -1.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 60 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem am Dienstag erschienenen Resümee des jüngsten Quartalsberichts des Jenaer Medizintechnikkonzerns kappte Analyst Richard Felton seine Ergebnisschätzungen. Diese sinken bis 2028 um bis zu 9 Prozent./ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
16.12.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
15.12.25
|EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
15.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|36.94
|0.71%
