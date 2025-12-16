Carl Zeiss Meditec 37.20 CHF -1.21% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 60 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem am Dienstag erschienenen Resümee des jüngsten Quartalsberichts des Jenaer Medizintechnikkonzerns kappte Analyst Richard Felton seine Ergebnisschätzungen. Diese sinken bis 2028 um bis zu 9 Prozent./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



