Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’632 0.6%  SPI 20’593 0.6%  Dow 54’349 0.5%  DAX 26’135 0.0%  Euro 0.9333 0.1%  EStoxx50 6’505 0.4%  Gold 4’260 0.3%  Bitcoin 52’385 0.5%  Dollar 0.8087 0.2%  Öl 79.9 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rheinmetall-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.
Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag
Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens-Aktie von JP Morgan Chase & Co.
RBC Capital Markets beurteilt Commerzbank-Aktie mit Outperform
Suche...

Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

28.20
CHF
0.46
CHF
1.66 %
09:41:27
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.08.2026 09:09:49

Carl Zeiss Meditec Sector Perform

Carl Zeiss Meditec
28.07 CHF -1.31%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte operative Gewinn liege um fast zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Charles Weston in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das Segment Mikrochirurgie habe sich stark entwickelt, während das Geschäft mit Augenheiltechnik in China nach wie vor schwächle./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:08 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
30.58 € 		Abst. Kursziel*:
4.64%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
30.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.67%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?