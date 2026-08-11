Aufschläge in Frankfurt: SDAX letztendlich im Aufwind

Schlussendlich ging der SDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 18’567.15 Punkten aus dem Dienstagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90.691 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.121 Prozent stärker bei 18’563.00 Punkten in den Handel, nach 18’540.54 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’432.43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18’630.11 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 18’128.23 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’556.07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17’194.55 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.98 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 5.18 Prozent auf 31.70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3.60 Prozent auf 31.08 EUR), Vossloh (+ 3.43 Prozent auf 58.75 EUR), PATRIZIA SE (+ 3.11 Prozent auf 7.62 EUR) und tonies (+ 2.47 Prozent auf 12.44 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen PNE (-19.51 Prozent auf 7.96 EUR), CANCOM SE (-6.24 Prozent auf 22.55 EUR), Hypoport SE (-3.25 Prozent auf 83.35 EUR), Wacker Neuson SE (-2.53 Prozent auf 21.20 EUR) und Springer Nature (-1.96 Prozent auf 20.00 EUR).

Welche Aktien im SDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die PNE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 815’008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.028 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.65 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch