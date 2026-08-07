Carl Zeiss Meditec 27.81 CHF 1.84% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Medizintechnik-Unternehmens habe enttäuscht, schrieb Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei hob er in erster Linie das operative Ergebnis negativ hervor. Es sei nun wohl ein noch erheblicher Aufwand erforderlich, um die Konsensschätzungen zu erreichen./ck/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.