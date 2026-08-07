Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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Carl Zeiss Meditec Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das dritte Geschäftsquartal des Medizintechnik-Unternehmens habe enttäuscht, schrieb Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei hob er in erster Linie das operative Ergebnis negativ hervor. Es sei nun wohl ein noch erheblicher Aufwand erforderlich, um die Konsensschätzungen zu erreichen./ck/rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
29.04 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.91%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
30.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.67%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
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