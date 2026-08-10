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TecDAX aktuell 10.08.2026 12:26:11

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus

Am Mittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Elmos Semiconductor
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Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.33 Prozent fester bei 4’082.10 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 566.343 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.329 Prozent auf 4’082.18 Punkte an der Kurstafel, nach 4’068.78 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 4’080.37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’093.64 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.07.2026, bei 3’838.42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, mit 3’779.72 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der TecDAX mit 3’775.37 Punkten berechnet.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 12.63 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.

Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit PVA TePla (+ 3.93 Prozent auf 31.24 EUR), EVOTEC SE (+ 3.87 Prozent auf 3.60 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.70 Prozent auf 151.40 EUR), SMA Solar (+ 3.12 Prozent auf 56.25 EUR) und Infineon (+ 3.11 Prozent auf 64.01 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen CANCOM SE (-2.61 Prozent auf 24.25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.28 Prozent auf 81.30 EUR), Bechtle (-1.76 Prozent auf 36.94 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.61 Prozent auf 29.42 EUR) und Deutsche Telekom (-1.52 Prozent auf 28.60 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 845’977 Aktien gehandelt. Mit 205.401 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.57 zu Buche schlagen. Mit 8.36 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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