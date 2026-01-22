Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

22.01.2026

Carl Zeiss Meditec Overweight

Carl Zeiss Meditec
28.26 CHF -13.85%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einem eingetrübten Ausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Im Gespräch mit dem Management des Hightech-Unternehmens habe sich im ersten Geschäftsquartal ein schwacher US-Markt für Mikrochirurgie- und Diagnostikgeräte gezeigt, schrieb Jonathon Unwin in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die internen Erwartungen für die Absatzmärkte USA und China im Geschäftsjahr 2025/26 seien gesenkt worden./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 10:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 10:18 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Overweight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34.84 € 		Abst. Kursziel*:
40.64%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
30.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62.79%
Analyst Name::
Jonathon Unwin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

