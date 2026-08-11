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XETRA-Handel im Blick 11.08.2026 09:28:20

XETRA-Handel SDAX zum Handelsstart leichter

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SDAX-Handel aktuell.

Ottobock
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Am Dienstag notiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.11 Prozent tiefer bei 18’520.38 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90.691 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.121 Prozent fester bei 18’563.00 Punkten in den Handel, nach 18’540.54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18’564.04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’506.50 Punkten verzeichnete.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 18’128.23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, notierte der SDAX bei 18’556.07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der SDAX bei 17’194.55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.71 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell PATRIZIA SE (+ 3.79 Prozent auf 7.67 EUR), SMA Solar (+ 2.19 Prozent auf 55.90 EUR), Jungheinrich (+ 1.55 Prozent auf 24.96 EUR), Ottobock (+ 1.54 Prozent auf 59.50 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 1.45 Prozent auf 69.90 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen PNE (-12.44 Prozent auf 8.66 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.73 Prozent auf 28.88 EUR), SAF-HOLLAND SE (-2.09 Prozent auf 21.05 EUR), Wacker Neuson SE (-1.61 Prozent auf 21.40 EUR) und CANCOM SE (-1.46 Prozent auf 23.70 EUR) unter Druck.

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX ist die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 52’772 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Springer Nature mit 4.028 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.35 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.65 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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Short 16’124.65 8.87 S03BFU
SMI-Kurs: 14’622.86 11.08.2026 16:06:37
Long 14’010.74 19.78 SYBQ3U
Long 13’707.52 13.94 SPB50U
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