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True Crime im Trend 12.08.2026 17:05:00

Netflix-Aktie in Rot: Doku über Studenten-Morde erreicht Millionenpublikum

Netflix-Aktie in Rot: Doku über Studenten-Morde erreicht Millionenpublikum

True Crime ist hoch im Kurs: Innerhalb von knapp zwei Wochen ist eine Netflix-Doku über Studenten-Morde im US-Bundesstaat Idaho weltweit knapp 29 Millionen Mal aufgerufen worden.

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Der Dreiteiler "The Idaho Murders: Ein College-Albtraum" schaffte es in den globalen Wochencharts der englischsprachigen Serien auf Platz eins - wie bereits in der Vorwoche.

Netflix hatte die Serie über den Mordfall am 29. Juli veröffentlicht. Kurz davor war bekanntgeworden, dass der wegen Mordes an vier Studenten zu lebenslanger Haft verurteilte Mann sein Geständnis zurückziehen will.

Sein Geständnis habe auf "falschen Versprechen und eklatanten Falschinformationen" beruht, erklärte er in einer Stellungnahme an die "New York Times" aus dem Gefängnis. Deshalb habe er einen Antrag zur Wiedereröffnung des Verfahrens eingereicht.

Vier Studenten im November 2022 in ihrem Wohnhaus erstochen

Der Fall hatte im November 2022 die USA schockiert. Die Studierenden - drei Frauen und ein Mann - waren 20 und 21 Jahre alt, als sie in ihrem Wohnhaus erstochen wurden. Der zu vierfacher lebenslanger Haft verurteilte Mann, ein früherer Kriminologie-Doktorand, bekannte sich schuldig. Deshalb gab es keinen ausführlichen Prozess.

Die Staatsanwaltschaft hatte vor Gericht Beweise vorgelegt, darunter eine am Tatort gefundene Messerscheide mit der DNA des Verdächtigen. Der Verurteilte sagte der "New York Times" zufolge, er sei nicht besorgt darüber, dass ihm bei einer Verurteilung in einem neuen Verfahren die Todesstrafe drohen könnte. Er wollte sich in dem Interview der Zeitung nicht zu den von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweisen äussern.

In Doku kommen Ermittler und Angehörige zu Wort

In der Netflix-Doku wird die aktuelle Wendung nicht aufgegriffen. Stattdessen kommen in den drei Folgen Angehörige und Ermittler zu Wort. Gezeigt werden etwa Bodycam-Aufnahmen der Polizisten und Überwachungsvideos, mit denen die Ermittler dem Mann auf die Spur kamen. 2025 war bereits bei Prime Video die Doku-Serie "Eine Nacht in Idaho. Die College-Morde" erschienen. Die an der NASDAQ gelistete Netflix-Aktie fällt zeitweise um 1,44 Prozent auf 73,71 Dollar.

/sza/DP/zb

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Bildquelle: dennizn / Shutterstock.com
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