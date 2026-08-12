Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|True Crime im Trend
|
12.08.2026 17:05:00
Netflix-Aktie in Rot: Doku über Studenten-Morde erreicht Millionenpublikum
True Crime ist hoch im Kurs: Innerhalb von knapp zwei Wochen ist eine Netflix-Doku über Studenten-Morde im US-Bundesstaat Idaho weltweit knapp 29 Millionen Mal aufgerufen worden.
Netflix hatte die Serie über den Mordfall am 29. Juli veröffentlicht. Kurz davor war bekanntgeworden, dass der wegen Mordes an vier Studenten zu lebenslanger Haft verurteilte Mann sein Geständnis zurückziehen will.
Sein Geständnis habe auf "falschen Versprechen und eklatanten Falschinformationen" beruht, erklärte er in einer Stellungnahme an die "New York Times" aus dem Gefängnis. Deshalb habe er einen Antrag zur Wiedereröffnung des Verfahrens eingereicht.
Vier Studenten im November 2022 in ihrem Wohnhaus erstochen
Der Fall hatte im November 2022 die USA schockiert. Die Studierenden - drei Frauen und ein Mann - waren 20 und 21 Jahre alt, als sie in ihrem Wohnhaus erstochen wurden. Der zu vierfacher lebenslanger Haft verurteilte Mann, ein früherer Kriminologie-Doktorand, bekannte sich schuldig. Deshalb gab es keinen ausführlichen Prozess.
Die Staatsanwaltschaft hatte vor Gericht Beweise vorgelegt, darunter eine am Tatort gefundene Messerscheide mit der DNA des Verdächtigen. Der Verurteilte sagte der "New York Times" zufolge, er sei nicht besorgt darüber, dass ihm bei einer Verurteilung in einem neuen Verfahren die Todesstrafe drohen könnte. Er wollte sich in dem Interview der Zeitung nicht zu den von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweisen äussern.
In Doku kommen Ermittler und Angehörige zu Wort
In der Netflix-Doku wird die aktuelle Wendung nicht aufgegriffen. Stattdessen kommen in den drei Folgen Angehörige und Ermittler zu Wort. Gezeigt werden etwa Bodycam-Aufnahmen der Polizisten und Überwachungsvideos, mit denen die Ermittler dem Mann auf die Spur kamen. 2025 war bereits bei Prime Video die Doku-Serie "Eine Nacht in Idaho. Die College-Morde" erschienen. /sza/DP/zb BERLIN (awp international)
/sza/DP/zb
BERLIN (awp international)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
20:27
|Netflix Aktie News: Netflix gibt am Mittwochabend nach (finanzen.ch)
|
16:29
|Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
10.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Netflix-Aktie schwächer: Streamingdienst von Störungen betroffen (AWP)
|
03.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.07.26
|So schätzen die Analysten die Netflix-Aktie im Juli 2026 ein (finanzen.net)