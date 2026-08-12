Zuversicht in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im TecDAX

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.04 Prozent fester bei 4’091.93 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 564.147 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.262 Prozent auf 4’100.88 Punkte an der Kurstafel, nach 4’090.18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’108.18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’091.62 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0.239 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3’838.42 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 12.05.2026, einen Wert von 3’709.45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der TecDAX 3’740.29 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 12.90 Prozent zu Buche. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 5.15 Prozent auf 41.26 EUR), Nordex (+ 4.82 Prozent auf 40.42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.11 Prozent auf 82.40 EUR), Siltronic (+ 3.16 Prozent auf 81.50 EUR) und SMA Solar (+ 3.08 Prozent auf 56.90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen CANCOM SE (-4.43 Prozent auf 21.55 EUR), Bechtle (-3.06 Prozent auf 34.90 EUR), TeamViewer (-2.35 Prozent auf 6.44 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.99 Prozent auf 30.46 EUR) und Nemetschek SE (-1.93 Prozent auf 58.50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 253’315 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 206.948 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch