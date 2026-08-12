On Aktie 113454047 / CH1134540470
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12.08.2026 17:07:00
Federer verliert nach On-Kurssturz laut Forbes Milliardärs-Status - On-Aktie erneut leichter
Der frühere Schweizer Tennisstar Roger Federer ist laut Schätzungen des US-Wirtschaftsmagazins "Forbes" vorerst kein Milliardär mehr.
Federers Vermögen sank laut "Forbes" nach dem Kurseinbruch der On-Aktie am Dienstag unter die Marke von einer Milliarde US-Dollar. Am Mittwoch bezifferte das Magazin sein Vermögen in seiner Echtzeit-Rangliste auf rund 949 Millionen Dollar.
Die On-Aktien waren am Dienstag an der New Yorker Börse zeitweise um rund 19 Prozent eingebrochen. Auslöser waren die Quartalszahlen des Unternehmens. Zwar steigerte On den Umsatz deutlich, blieb damit aber hinter den Markterwartungen zurück.
Am Mittwoch zeigt sich die On-Aktie erneut schwächer und verliert im NYSE-Handel zeitweise 0,68 Prozent auf 30,70 US-Dollar.
"Forbes" schätzt Federers Beteiligung an On auf rund 2,5 bis 3 Prozent. Der Baselbieter war 2019 als Investor und Partner bei dem Unternehmen eingestiegen.
Erst 2025 hatte "Forbes" Federer erstmals als Milliardär eingestuft. Neben seiner Beteiligung an On trugen dazu seine langjährigen Werbeverträge unter anderem mit Uniqlo, Rolex, Lindt und Mercedes-Benz bei. Während seiner Tenniskarriere verdiente Federer zudem mehr als 130 Millionen Dollar an Preisgeldern.
to/rw
Zürich (awp)
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