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Kursverlauf 12.08.2026 12:26:24

XETRA-Handel: mittags Gewinne im SDAX

XETRA-Handel: mittags Gewinne im SDAX

Am dritten Tag der Woche halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Mutares
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Am Mittwoch springt der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.03 Prozent auf 18’577.13 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90.126 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.002 Prozent auf 18’571.58 Punkte an der Kurstafel, nach 18’571.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18’510.87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18’599.31 Punkten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 0.659 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 18’128.23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’097.33 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 17’149.49 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7.04 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit LPKF Laser Electronics (+ 5.77 Prozent auf 16.50 EUR), SMA Solar (+ 4.80 Prozent auf 57.85 EUR), Basler (+ 3.92 Prozent auf 23.85 EUR), INDUS (+ 1.98 Prozent auf 30.90 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1.89 Prozent auf 62.00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil CANCOM SE (-4.66 Prozent auf 21.50 EUR), PNE (-4.27 Prozent auf 7.62 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.22 Prozent auf 30.08 EUR), TeamViewer (-2.65 Prozent auf 6.42 EUR) und Douglas (-2.33 Prozent auf 7.97 EUR).

Welche SDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die PNE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 306’064 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie hat im SDAX mit 4.057 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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