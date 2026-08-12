Micron-Aktie nach dem Kursrutsch: Positive Signale lassen Zuversicht zurückkehren

Sorgen um überbewertete KI-Hardware trafen die Speicherchip-Branche hart

SK hynix verfehlte trotz Rekordzahlen die Erwartungen, das belastete auch Micron

Langfristige Lieferverträge stützen den Ausblick des Unternehmens

Die Aktie von Micron Technology hat im Juli 2026 einen der schärfsten Einbrüche seit langem erlebt und deutlich stärker verloren als der breite Markt. Enttäuschende Zahlen des südkoreanischen Konkurrenten SK hynix, Sorgen um überbewertete KI-Hardware-Titel und geopolitische Spannungen drückten den Kurs. Im August mehren sich nun Signale, dass sich die Stimmung rund um den Speicherchip-Sektor wieder stabilisiert.

Warum die Micron-Aktie im Juli einbrach

Die Aktie von Micron Technology, einem Hersteller von Speicher- und Storage-Lösungen wie DRAM, NAND und NOR, verlor im Juli rund 28,7 Prozent an Wert, während der S&P 500 im selben Zeitraum nahezu unverändert blieb und der NASDAQ Composite lediglich um rund 2,6 Prozent nachgab. Der Einbruch folgte auf massive Kursgewinne im ersten Halbjahr 2026 und traf Micron in einem Umfeld, in dem viele KI-Hardware-Aktien unter breiten Bewertungssorgen litten. Auslöser war unter anderem die Bilanz von SK hynix, einem weiteren grossen Speicherchip-Hersteller aus Südkorea: Ende Juli legte das Unternehmen Zahlen zum zweiten Quartal vor, meldete einen Umsatz von 79,3187 Billionen Won sowie einen Betriebsgewinn von 60,5426 Billionen Won, ein Rekordwert. Trotz des starken Wachstums blieb die Performance aber hinter den Analystenerwartungen zurück, woraufhin die SK-hynix-Aktie einbrach. Anleger werteten die verfehlten Prognosen als Warnsignal auch für die Erwartungen an Micron.

Zusätzlich belastete die Marktreaktion auf eine vorläufige Rekord-Gewinnprognose von Samsung Electronics von Anfang Juli, die Zweifel an der Nachhaltigkeit der KI-getriebenen Speichernachfrage weckte. Hinzu kamen geopolitische Spannungen: Eine erneute Eskalation zwischen den USA und dem Iran trieb im Juli die Ölpreise wieder deutlich nach oben, nachdem Störungen im Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus den Energiemarkt belasteten. Anleger befürchteten daraufhin eine erneut anziehende Inflation und mögliche Zinserhöhungen der US-Notenbank, was zusätzlich auf Wachstumswerten wie Micron lastete.

Signale einer Stabilisierung im August

Ende Juli lieferte dann ausgerechnet Samsung einen Impuls zur Beruhigung: Der Konzern legte die vollständigen Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vor, inklusive eines Betriebsgewinns von 89,49 Billionen Won, ein Plus von 1'813,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach Einschätzung von Bloomingbit halfen konkrete Angaben zu HBM4-Lieferungen und langfristigen Verträgen, die Sorgen um ein baldiges Ende des Speicher-Superzyklus zu dämpfen. Samsung verwies zugleich auf eine sich weiter verschärfende Lücke zwischen Angebot und Nachfrage im Jahr 2027. SK hynix wiederum hob seine Investitionsplanung für 2026 auf bis zu 40 Billionen Won an und kündigte einen beschleunigten Ausbau mehrerer Fabriken an.

An der NASDAQ schloss die Micron-Aktie am Dienstag rund 0,87 Prozent höher bei 868,52 US-Dollar, am heutigen Mittwoch geht es zeitweise 7,63 Prozent auf 934,79 US-Dollar nach oben. Der Analystenkonsens liegt bei "StrongBuy", basierend auf den Einschätzungen von 30 Häusern, davon 29 mit Kaufempfehlung und einer Hold-Einstufung. UBS-Analyst Timothy Arcuri nannte kürzlich ein Kursziel von 1'625 US-Dollar mit Buy-Rating, während Citi-Analyst Atif Malik sein Ziel von zuvor 1'400 US-Dollar auf 1'150 US-Dollar senkte, die Kaufempfehlung aber bestätigte. Mizuho-Analyst Vijay Rakesh sieht das Papier laut einer Einschätzung von Montag bei einem Kursziel von 1'375 US-Dollar ebenfalls als Kauf.

Wettbewerbsdruck aus China als Risiko

Trotz der Stabilisierungsversuche bleibt ein Risikofaktor bestehen: die wachsende Konkurrenz chinesischer Speicherchip-Hersteller. Chinesische Anbieter liefern bislang keine Hochleistungsspeicher auf dem technischen Niveau von Micron, doch eine deutliche Ausweitung der Verfügbarkeit leistungsfähiger Chips könnte die Preissetzungsmacht des Unternehmens langfristig schwächen. Für das laufende Geschäftsjahr hatte Micron Ende Juni mit dem Bericht zum dritten Quartal, das am 28. Mai 2026 endete, einen Rekordumsatz von 41,46 Milliarden US-Dollar und einen Non-GAAP-Gewinn je Aktie von 25,11 US-Dollar gemeldet. Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres stellte das Unternehmen einen Umsatz von 50,0 Milliarden US-Dollar (plus/minus 1,0 Milliarden) sowie ein Non-GAAP-Ergebnis je Aktie von 31,00 US-Dollar (plus/minus 1,00 US-Dollar) in Aussicht.

Gestützt wird der Ausblick durch mehrjährige Lieferverträge, die Micron nach eigenen Angaben zu festen Konditionen abgeschlossen hat und die auch in den kommenden Jahren zur Umsatzsicherung beitragen sollen. Die Nachfrage nach Hochleistungsspeicherchips für KI-Systeme bleibt demnach hoch, auch wenn die Wettbewerbsdynamik im Speichermarkt weiterhin als unsicherer Faktor gilt.

Wie sich das Wettbewerbsumfeld im Speicherchip-Markt weiterentwickelt und ob die Preissetzungsmacht der etablierten Hersteller Bestand hat, dürfte sich auch in den kommenden Quartalszahlen von Micron zeigen.

Evelyn Schmal, Julia Walter, Thomas Zoller, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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