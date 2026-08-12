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SDAX aktuell 12.08.2026 09:28:13

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start

Der SDAX setzt am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

MBB
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Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.15 Prozent auf 18’544.11 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90.126 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0.002 Prozent fester bei 18’571.58 Punkten, nach 18’571.14 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18’575.58 Punkte, das Tagestief hingegen 18’538.15 Zähler.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 0.835 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18’128.23 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der SDAX mit 18’097.33 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der SDAX einen Stand von 17’149.49 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.85 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit SMA Solar (+ 3.08 Prozent auf 56.90 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2.56 Prozent auf 16.00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1.84 Prozent auf 69.30 EUR), STO SE (+ 1.58 Prozent auf 96.60 EUR) und KWS SAAT SE (+ 1.41 Prozent auf 72.00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil CANCOM SE (-4.43 Prozent auf 21.55 EUR), Douglas (-3.19 Prozent auf 7.90 EUR), TeamViewer (-2.35 Prozent auf 6.44 EUR), PNE (-2.26 Prozent auf 7.78 EUR) und MBB SE (-2.25 Prozent auf 182.80 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 52’775 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Springer Nature mit 4.057 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2.36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.66 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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