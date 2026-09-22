BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 550 auf 675 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Sanierung der Bilanz sei ein nicht diskutabler Startpunkt, schrieb Matthew Lofting am Dienstag. Und ab dem zweiten Halbjahr rechnet er mit einem deutlichen Schuldenabbau, der BP 2027 auf das Verschuldungsniveau der Konkurrenz zurückführen dürfte - und das selbst bei einem Brent-Preis von nicht mehr als 75 Dollar. Aktuell liegt der Preis für das Nordsee-Öl deutlich höher, was die Rechnung für BP laut Lofting klar verbessert./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Overweight
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
6.75 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.42 £
|
Abst. Kursziel*:
24.47%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
5.39 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.13%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
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